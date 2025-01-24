В Курске арестовали бизнесмена по делу о краже денег на укрепления
Директора компании «Торговый дом Курск» Дениса Федорова заключили под стражу по обвинению в хищении денег, выделенных на строительство фортификационных сооружений в Курской области, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
«24.01.2025 года суд избрал в отношении Федорова Д. В. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, по 22.03.2025 года», — говорится в сообщении.
Как считает следствие, Федоров действовал не один, однако точное количество человек, участвовавших в хищении, пресс-служба не назвала. Деньги были выделены на строительство защитных сооружений, всего было похищено более 43,5 млн руб.
В настоящее время постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
Это не первый случай хищения денежных средств на строительство защитных укреплений в Курской области. В декабре 2024 года в регионе арестовали бывшего замгендиректора Корпорации развития Курской области Игоря Грабина.
Он необоснованно расходовал средства, выделенные на строительство фортификационных сооружений, считает следствие. Грабин действовал по указанию своего руководителя Владимира Лукина. Ущерб госбюджету оценили в сумму около 170 млн руб.
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