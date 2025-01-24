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Актер Владимир Фоменко скончался на 85-м году жизни

Владимир Фоменко
Владимир Фоменко (Фото: Таджикфильм)

Актер Владимир Фоменко, игравший на сценах Театра на Таганке и Московского театра юного зрителя, умер в возрасте 84 лет в Москве. Об этом порталу «Кино-Театр» сообщил его сын Георгий.

Он уточнил, что его отец ушел из жизни 22 января из-за отека легких.

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Владимир Фоменко родился 11 сентября 1940 года.

В 1965 году окончил ГИТИС. На его счету постановки в Театре на Таганке, затем — в Московском ТЮЗе в 1970-х годах.

Кроме того, Фоменко снялся в шести фильмах, в том числе «Теплое место», «Том Кенти» и «Тайна предков».

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