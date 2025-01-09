Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Анатолий Хропов
Актер Анатолий Хропов, снимавшийся в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Невский», скончался в ночь с 5 на 6 января, сообщила театральная мастерская АСБ.
Причина смерти 60-летнего артиста не называется.
Прощание с ним пройдет 11 января в крематории в Санкт-Петербурге, добавили в мастерской.
Хропов родился 30 сентября 1964 года в Ленинграде.
Он окончил медицинское училище и работал фельдшером скорой психиатрической помощи. Параллельно занимался в студии народного театра, а в 1989 году окончил ЛГИТМиК (курс Льва Додина).
Затем он выступал на сцене театров юного зрителя и Ленинского комсомола (Ленинград), Театра им. Ленсовета. Также Хропов работал в эстетическом центре «Семья» и Театре Поколений.
Помимо этого, в 1996 года он вел передачи на радио, до 2004 года передавал радиорепортажи с матчей ФК «Зенит», «Динамо» (СПб), чемпионатов мира и Европы под псевдонимом Аркадий Пантелеймонович Укропов.
С 2006 года играл в спектаклях московских театров, в том числе сотрудничал с Театром комедии им. Акимова.
Также на его счету съемки в 99 фильмах и сериалах, в том числе «Ментовские войны», «Папины дочки», «Универ», «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург».
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