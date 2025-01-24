В Эстонии призвали избегать необоснованных призывов к расходам на оборону

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Необоснованных призывов к наращиванию оборонных расходов в странах НАТО следует избегать, заявил глава Минфина Эстонии Юрген Лиги, сообщает ERR News.

Как отмечается, недавно Эстония, Литва и ряд других стран предложили увеличить свои расходы на оборону до 5% ВВП. Это требование выдвинул ранее президент США Дональд Трамп.

«Ни у кого на самом деле нет плана по достижению цели в 5%. Я призываю все страны не поднимать шум, когда Трамп говорит то, что мы не можем реально сделать <...> подобные запутанные разговоры необходимо прекратить», — сказал Лиги.

В декабре 2024 года газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщала, что Трамп планирует потребовать от стран — членов НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.

До этого европейские члены НАТО вели переговоры об увеличении целевого показателя оборонных расходов альянса до 3% от ВВП, сообщала (FT) со ссылкой на осведомленные источники. На тот момент целевой ориентир для стран НАТО составлял 2%.