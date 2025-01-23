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Военная операция на Украине ,  
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Спецпосланник Трампа раскритиковал генсека НАТО из-за расходов его страны

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Военная операция на Украине
Нидерланды по итогам 2024 года только должны были выйти на целевой показатель доли трат на оборону в 2%. Но это мало, раскритиковал бывшего премьер-министра страны, а ныне генсека НАТО Марка Рютте посланник Трампа Гренелл
Фото: Remko de Waal / EPA / ТАСС
Фото: Remko de Waal / EPA / ТАСС

Нидерландам нужно активизироваться в наращивании расходов на НАТО. Об этом заявил Ричард Гренелл, спецпосланник Дональда Трампа по особым вопросам. Об это сказал сразу после выступления генсека НАТО, бывшего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, передает The Wall Street Journal.

Последний во время выступления затронул украинский конфликт, указав на риски «плохого мирного» соглашения по Украине. Также он заявил, что Украина рано или поздно присоединиться к альянсу.

После его выступления на большой экран по видеосвязи вывели посланника Трампа Ричарда Гренелла. Его показали, на экранах в комнате, «заполненной украинскими чиновниками и военными», пишет издание.

Ричард Гренелл, посланник Трампа по особым миссиям, затем появился на больших проекционных экранах вокруг комнаты, заполненной украинскими чиновниками и войсками. Он сказал, что американцы не будут платить за расширенный блок, пока некоторые государства-члены не выполняют обязательства по расходам на оборону в размере 2% от ВВП.

«Сейчас американский народ — вот кто платит за оборону», — сказал Гренелл. «Вы не можете просить американский народ расширить зонтик НАТО, когда нынешние члены не платят свою справедливую долю — и это касается голландцев, которым нужно активизироваться», — добавил посланник Трампа.

По его словам, НАТО столкнется с «циркулярной пилой» в Америке, которая сократит расходы США, если «генеральный секретарь НАТО будет говорить о присоединении Украины к НАТО». Марк Рютте — бывший премьер-министр Нидерландов (занимал пост в 2010-2024 годах).

FT узнала об обсуждении в Европе увеличения расходов на оборону до 3% ВВП
Политика
Фото:Omar Marques / Getty Images

Согласно данным НАТО, траты Нидерландов на оборону в 2024 году должны были достичь 2,05%. Сейчас целевой ориентир для стран НАТО — 2%. В то же время европейские члены НАТО ведут переговоры об увеличении целевого показателя оборонных расходов альянса до 3% от ВВП, сообщало Financial Times (FT) со ссылкой на осведомленные источники.

Россия неоднократно указывала, что для нее недопустимо включение Украины в НАТО. Также Москва настаивает на урегулировании конфликта на Украине исходя из «новых территориальных реалий». В июне Путин назвал условия для прекращения огня и начала переговоров. Среди них — вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признание этих территорий и Крыма за Россией, подтверждение безъядерного статуса Украины.

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Марк Рютте США НАТО Россия
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