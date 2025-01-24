 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

Внук Кеннеди раскритиковал Трампа за приказ рассекретить документы

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Джек Шлоссберг
Джек Шлоссберг (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

Внук 35-го президента США Джона Кеннеди Джек Шлоссберг раскритиковал решение действующего американского лидера Дональда Трампа рассекретить документы, связанные с убийством его деда, пишет Sky News.

«Рассекречивание — это использование Кеннеди в качестве политической опоры, когда его нет рядом, чтобы нанести ответный удар», — заявил Шлоссберг и подчеркнул, что в этом поступке нет ничего героического.

Внук Кеннеди считает, что убийство 35-го президента США не было частью неизбежного грандиозного плана, а лишь трагедией, которая «не должна была произойти». «Правда намного печальнее мифа», — считает он.

Трамп приказал рассекретить документы об убийстве Кеннеди
Политика
Дональд Трамп

Джон Кеннеди был застрелен спустя два года после избрания президентом США, 22 ноября 1963 года, во время официального визита в Даллас, штат Техас. В момент следования кортежа по улицам города послышались выстрелы — в президента попали дважды. Кеннеди скончался через полчаса, несмотря на усилия медиков.

По подозрению в убийстве арестовали бывшего морпеха Ли Харви Освальда. Он был застрелен спустя три дня владельцем ночного клуба Джеком Руби, который впоследствии умер в тюрьме.

24 января Трамп поручил подготовить план полного обнародования материалов по делам об убийствах Джона Кеннеди, его брата Роберта и Мартина Лютера Кинга, сочтя, что это «отвечает общественным интересам».

Республиканец обещал это сделать раньше — сначала во время своего первого президентского срока, затем в ходе второй предвыборной кампании.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп приказал рассекретить документы об убийстве Кеннеди

Астана заявила об отличии расшифровки переговоров рейса AZAL от оригинала

Экс-депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство

Банки предложили создать роуминг при приеме QR-платежей

Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион

Патрики: кто создавал модный гастрокластер и какое у него будущее

Каких иномарок больше всего на дорогах России

Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году

Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве

Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Джон Кеннеди Кеннеди США Дональд Трамп
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп приказал рассекретить документы об убийстве Кеннеди
Политика
Axios узнал о планах Кеннеди-младшего доказать связь ЦРУ с убийством дяди
Политика
Нобелевские лауреаты выступили против назначения Кеннеди главой Минздрава
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 103,19 (-0,47) Инвестиции, 18:56 Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 98,26 (-0,83) Инвестиции, 18:56
Лавров раскрыл условие для позитивного диалога с СШАПолитика, 19:40
Внук Кеннеди раскритиковал Трампа за приказ рассекретить документыПолитика, 19:20
«Автомобилист» выиграл восьмой подряд матч в КХЛСпорт, 19:19
Путин раскрыл, что вредит как экономике России, так и экономике СШАЭкономика, 19:14
В Британии спрогнозировали замедление роста рынка безалкогольных напитковВино, 19:06
В Горловке из-за обстрела ВСУ погибла мирная жительницаПолитика, 19:03
Глава Минприроды назвал срок очистки от мазута пляжей Краснодарского краяОбщество, 18:56
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
От простых техник до сложных систем управления
Подробнее об интенсиве
Путин предложил Трампу встретиться и спокойно поговоритьПолитика, 18:46
Минобороны показало видео подрыва пункта ВСУ авиабомбой ФАБ-1500Политика, 18:33
Саудовская Аравия попросила Ханса Циммера переработать гимн страныПолитика, 18:31
В США запретили публикацию в соцсетях информации о военных операцияхПолитика, 18:25
Комика Комиссаренко внесли в список экстремистов в БелоруссииОбщество, 18:25
Тарьей Бё вслед за младшим братом объявил о завершении карьерыСпорт, 18:22
Суд во Франции постановил, что секс не входит в супружеские обязанностиОбщество, 18:13