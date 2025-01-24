Внук Кеннеди раскритиковал Трампа за приказ рассекретить документы

Джек Шлоссберг (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

Внук 35-го президента США Джона Кеннеди Джек Шлоссберг раскритиковал решение действующего американского лидера Дональда Трампа рассекретить документы, связанные с убийством его деда, пишет Sky News.

«Рассекречивание — это использование Кеннеди в качестве политической опоры, когда его нет рядом, чтобы нанести ответный удар», — заявил Шлоссберг и подчеркнул, что в этом поступке нет ничего героического.

Внук Кеннеди считает, что убийство 35-го президента США не было частью неизбежного грандиозного плана, а лишь трагедией, которая «не должна была произойти». «Правда намного печальнее мифа», — считает он.

Джон Кеннеди был застрелен спустя два года после избрания президентом США, 22 ноября 1963 года, во время официального визита в Даллас, штат Техас. В момент следования кортежа по улицам города послышались выстрелы — в президента попали дважды. Кеннеди скончался через полчаса, несмотря на усилия медиков. По подозрению в убийстве арестовали бывшего морпеха Ли Харви Освальда. Он был застрелен спустя три дня владельцем ночного клуба Джеком Руби, который впоследствии умер в тюрьме.

24 января Трамп поручил подготовить план полного обнародования материалов по делам об убийствах Джона Кеннеди, его брата Роберта и Мартина Лютера Кинга, сочтя, что это «отвечает общественным интересам».

Республиканец обещал это сделать раньше — сначала во время своего первого президентского срока, затем в ходе второй предвыборной кампании.