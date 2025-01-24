 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Горловке из-за обстрела ВСУ погибла мирная жительница

Жительница Горловки погибла, еще 12 человек ранены при обстреле ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Женщина погибла в результате обстрела со стороны украинской армии жилого массива «Строитель» в Горловке Донецкой народной республики. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

До этого, в 15:32 мск, глава города сообщил, что женщина ранена. Информация о том, что она погибла, появилась менее чем через полчаса после этой публикации.

Кроме того, при обстреле Горловки 12 мирных жителей получили ранения. По словам Приходько, произошел массированный обстрел центра города. «Фиксируются множественные повреждения домов и объектов гражданской инфраструктуры в центре Горловки», — написал он.

Мэр добавил, что в зоне повышенной опасности проспект Победы, улица Рудакова, бульвар Димитрова.

В Горловке в результате удара артиллерии пострадали восемь человек
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

20 января в результате артиллерийского удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру Горловки пострадали восемь мирных жителей. Тогда Приходько написал, что под обстрелом ВСУ находился жилой массив «Комсомолец».

Читайте РБК в Telegram.

Трамп приказал рассекретить документы об убийстве Кеннеди

Астана заявила об отличии расшифровки переговоров рейса AZAL от оригинала

Экс-депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство

Банки предложили создать роуминг при приеме QR-платежей

Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион

Патрики: кто создавал модный гастрокластер и какое у него будущее

Каких иномарок больше всего на дорогах России

Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году

Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве

Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Горловка ДНР ВСУ пострадавшие погибшие
Материалы по теме
В Горловке в результате удара артиллерии пострадали восемь человек
Политика
В Горловке при атаке дрона погиб водитель автобуса
Политика
Девять жителей Горловки пострадали при обстреле
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 103,19 (-0,47) Инвестиции, 18:56 Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 98,26 (-0,83) Инвестиции, 18:56
Лавров раскрыл условие для позитивного диалога с СШАПолитика, 19:40
Внук Кеннеди раскритиковал Трампа за приказ рассекретить документыПолитика, 19:20
«Автомобилист» выиграл восьмой подряд матч в КХЛСпорт, 19:19
Путин раскрыл, что вредит как экономике России, так и экономике СШАЭкономика, 19:14
В Британии спрогнозировали замедление роста рынка безалкогольных напитковВино, 19:06
В Горловке из-за обстрела ВСУ погибла мирная жительницаПолитика, 19:03
Глава Минприроды назвал срок очистки от мазута пляжей Краснодарского краяОбщество, 18:56
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
От простых техник до сложных систем управления
Подробнее об интенсиве
Путин предложил Трампу встретиться и спокойно поговоритьПолитика, 18:46
Минобороны показало видео подрыва пункта ВСУ авиабомбой ФАБ-1500Политика, 18:33
Саудовская Аравия попросила Ханса Циммера переработать гимн страныПолитика, 18:31
В США запретили публикацию в соцсетях информации о военных операцияхПолитика, 18:25
Комика Комиссаренко внесли в список экстремистов в БелоруссииОбщество, 18:25
Тарьей Бё вслед за младшим братом объявил о завершении карьерыСпорт, 18:22
Суд во Франции постановил, что секс не входит в супружеские обязанностиОбщество, 18:13