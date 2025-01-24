В Горловке из-за обстрела ВСУ погибла мирная жительница
Женщина погибла в результате обстрела со стороны украинской армии жилого массива «Строитель» в Горловке Донецкой народной республики. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
До этого, в 15:32 мск, глава города сообщил, что женщина ранена. Информация о том, что она погибла, появилась менее чем через полчаса после этой публикации.
Кроме того, при обстреле Горловки 12 мирных жителей получили ранения. По словам Приходько, произошел массированный обстрел центра города. «Фиксируются множественные повреждения домов и объектов гражданской инфраструктуры в центре Горловки», — написал он.
Мэр добавил, что в зоне повышенной опасности проспект Победы, улица Рудакова, бульвар Димитрова.
20 января в результате артиллерийского удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру Горловки пострадали восемь мирных жителей. Тогда Приходько написал, что под обстрелом ВСУ находился жилой массив «Комсомолец».
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