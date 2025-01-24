Саудовская Аравия попросила Ханса Циммера переработать гимн страны

Ханс Циммер (Фото: Emma McIntyre / Getty Images for Academy Museum of Motion Pictures)

Голливудский композитор Ханс Циммер, который известен благодаря своим музыкальным композициям к фильмам, займется переработкой национального гимна Саудовской Аравии, сообщает «Аль-Арабия».

По данным телеканала, переговоры с Циммером ведет председатель Главного управления развлечений страны Турки Аль аш-Шейх.

Кроме этого, планируется создание нескольких музыкальных проектов, включая масштабный концерт Циммера, саундтрек к фильму «Битва за Ярмук» и оригинальную музыкальную композицию под названием Arabia, которая посвящена культурному наследию Саудовской Аравии.

Ханс Циммер является лауреатом премии «Оскар» за музыку к мультфильму «Король лев». За свою карьеру он написал композиции для более чем 150 картин («Человек дождя», «Гладиатор», «Начало»), а также к сериям фильмов «Пираты Карибского моря», «Темный рыцарь» и «Шерлок Холмс».