 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Саудовская Аравия попросила Ханса Циммера переработать гимн страны

Ханс Циммер
Ханс Циммер (Фото: Emma McIntyre / Getty Images for Academy Museum of Motion Pictures)

Голливудский композитор Ханс Циммер, который известен благодаря своим музыкальным композициям к фильмам, займется переработкой национального гимна Саудовской Аравии, сообщает «Аль-Арабия».

По данным телеканала, переговоры с Циммером ведет председатель Главного управления развлечений страны Турки Аль аш-Шейх.

Кроме этого, планируется создание нескольких музыкальных проектов, включая масштабный концерт Циммера, саундтрек к фильму «Битва за Ярмук» и оригинальную музыкальную композицию под названием Arabia, которая посвящена культурному наследию Саудовской Аравии.

Автор мюзикла «Кошки» написал гимн для коронации Карла III
Общество
Эндрю Ллойд Уэббер

Ханс Циммер является лауреатом премии «Оскар» за музыку к мультфильму «Король лев». За свою карьеру он написал композиции для более чем 150 картин («Человек дождя», «Гладиатор», «Начало»), а также к сериям фильмов «Пираты Карибского моря», «Темный рыцарь» и «Шерлок Холмс».

Читайте РБК в Telegram.

Трамп приказал рассекретить документы об убийстве Кеннеди

Астана заявила об отличии расшифровки переговоров рейса AZAL от оригинала

Экс-депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство

Банки предложили создать роуминг при приеме QR-платежей

Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион

Патрики: кто создавал модный гастрокластер и какое у него будущее

Каких иномарок больше всего на дорогах России

Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году

Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве

Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
композитор Саудовская Аравия гимн
Материалы по теме
В эфире радиостанции Судного дня прозвучали песня Shaman и гимн СССР
Технологии и медиа
УЕФА изменил гимн Лиги чемпионов
Спорт
Лавров предложил импортозаместить гимн студентов «Гаудеамус»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 103,19 (-0,47) Инвестиции, 18:56 Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 98,26 (-0,83) Инвестиции, 18:56
Лавров раскрыл условие для позитивного диалога с СШАПолитика, 19:40
Внук Кеннеди раскритиковал Трампа за приказ рассекретить документыПолитика, 19:20
«Автомобилист» выиграл восьмой подряд матч в КХЛСпорт, 19:19
Путин раскрыл, что вредит как экономике России, так и экономике СШАЭкономика, 19:14
В Британии спрогнозировали замедление роста рынка безалкогольных напитковВино, 19:06
В Горловке из-за обстрела ВСУ погибла мирная жительницаПолитика, 19:03
Глава Минприроды назвал срок очистки от мазута пляжей Краснодарского краяОбщество, 18:56
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
От простых техник до сложных систем управления
Подробнее об интенсиве
Путин предложил Трампу встретиться и спокойно поговоритьПолитика, 18:46
Минобороны показало видео подрыва пункта ВСУ авиабомбой ФАБ-1500Политика, 18:33
Саудовская Аравия попросила Ханса Циммера переработать гимн страныПолитика, 18:31
В США запретили публикацию в соцсетях информации о военных операцияхПолитика, 18:25
Комика Комиссаренко внесли в список экстремистов в БелоруссииОбщество, 18:25
Тарьей Бё вслед за младшим братом объявил о завершении карьерыСпорт, 18:22
Суд во Франции постановил, что секс не входит в супружеские обязанностиОбщество, 18:13