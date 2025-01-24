Лавров оценил готовность Киева и Запада к мирным переговорам
Москва не видит реальных действий со стороны Киева и Запада, свидетельствующих о готовности к мирным переговорам, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его слова приводятся на сайте МИДа.
«Несмотря на все громче звучащие разговоры о необходимости мирных переговоров, никаких практических действий, указывающих на реальную готовность к ним Киева и Запада, объективно не наблюдается, — сказал министр.
Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Запад продолжает отправлять Киеву оружие, на Украине все еще действует официальный запрет на переговоры и, кроме того, не решен вопрос о легитимности украинских властей.
В январе глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил, что запрет вести переговоры с Россией под руководством Владимира Путина, введенный в 2022 году, действует и сейчас.
22 января Лавров заявил, что урегулирование конфликта на Украине возможно только на основе «юридически обязывающих договоренностей, в которых должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения».
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о готовности к мирному урегулированию конфликта при частичном вступлении в НАТО и сохранении поставок оружия. Россия выступает против вступления Украины в альянс, отказ от этого Путин летом 2024 года называл одним из требований для прекращения огня и начала переговоров.
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