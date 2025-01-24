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Глава Wildberries заявила, что маркетплейс не переименуют в «Ягодки»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Руководство маркетплейса Wildberries не планирует переименовывать бренд в «Ягодки», заявила основательница компании Татьяна Ким и добавила, что это название было зарегистрировано для дальнейшего использования.

«Вайлдбериз» не будет превращаться в «Ягодки», но мы зарегистрировали этот бренд и точно будем его использовать в определенных целях», — сказала Ким на встрече с участниками проекта «Платформа роста» (цитата по ТАСС).

В компании РБК подтвердили эти слова ее основательницы на встрече в Великом Новгороде.

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Ранее, 15 августа 2022 года, Wildberries уже менял название своего сайта на русскоязычное «Ягодки». Тогда изменилось и оформление: на фирменном фиолетовом фоне появились ягоды. Тогда же Wildberries подал заявку на товарный знак

Маркетплейс сменил название своего сайта всего на один день, 16 августа он снова стал называться Wildberries. Компания не подтверждала и не опровергала информацию о возможной смене названия площадки. Впоследствии выяснилось, что это была маркетинговая акция.

До этого на форуме «Неделя российского ретейла» глава Минпромторга Денис Мантуров указал на засилье иностранных наименований в торговле. В частности, во время дискуссии было отмечено, что крупнейший в России маркетплейс Wildberries тоже выбрал английское название, а не русское «Дикие ягоды». В ответ на это Ким пообещала подумать над ребрендингом.

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предприниматель, основательница Wildberries
16 октября 1975 года
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