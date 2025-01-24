Путин посетил музей истории МГУ накануне 270-летия вуза
Президент России Владимир Путин посетил музей истории Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова накануне 270-летия вуза. Экскурсию для главы государства провел ректор Виктор Садовничий.
В Фундаментальной библиотеке университета Садовничий показал главе государства главные реликвии университета, в том числе указ императрицы Елизаветы Петровны от 1755 года об основании университета. Затем президент вручил коллективу университета орден «За доблестный труд». Он отметил, что на протяжении 270-летней истории МГУ был сердцем отечественного образования и науки.
«Закономерно, что крупнейший историк Сергей Соловьев уверенно ставил создание Московского университета в один ряд с такими судьбоносными событиями в летописи нашего тысячелетнего Отечества, как крещение Руси, Куликовская битва, основание Санкт-Петербурга и учреждение Академии наук. Правда, Сергей Соловьев был и ректором университета, поэтому, думаю, что он и не позабыл про университет в этом ряду историческом», — сказал президент.
По его словам, университет и сегодня задает общий вектор развитию работы образовательной системы.
Московский государственный университет был основан 23 января 1755 года. С 1940 года носит имя выдающегося ученого-энциклопедиста, первого русского академика Михаила Васильевича Ломоносова.
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