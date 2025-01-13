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Ректор МГУ назвал удивительные свойства числа 2025

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Ректор Московского государственного университета (МГУ) Виктор Садовничий поделился любопытными математическими фактами о числе 2025, которое имеет несколько интересных свойств. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, число 2025 является квадратом суммы первых девяти натуральных чисел, а также суммой кубов этих же чисел.

«Для меня, как для математика, это число кажется по-настоящему удивительным. Разве это не волшебство? Математика подготовила для нас приятный сюрприз», — отметил ректор МГУ.

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В ноябре 2024 года Владимир Путин продлил полномочия Виктора Садовничего на посту ректора МГУ на пять лет. Сейчас Садовничему 85 лет, он возглавляет университет с 1992 года. В июне 2024 года он был удостоен звания Героя Труда, а в июле того же года его переизбрали президентом Российского союза ректоров. Эту должность он занимает с 1994 года.

Садовничий является почетным членом РАН и входит в состав ее президиума. Несколько раз выступал в качестве доверенного лица Владимира Путина на выборах и является членом партии «Единая Россия».

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МГУ Виктор Садовничий математика
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