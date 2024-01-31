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Ветерану «Спартака» Гаврилову вырезали злокачественную опухоль из легкого

Ветерану «Спартака» Юрию Гаврилову вырезали злокачественную опухоль из легкого
Операцию чемпиону СССР по футболу 1979 года сделали в Боткинской больнице, она прошла успешно
Юрий Гаврилов
Юрий Гаврилов (Фото: Сергей Виноградов / ТАСС)

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов перенес операцию из-за злокачественной опухоли в легком. Об этом ТАСС сообщил его сын Василий Гаврилов.

Операция прошла в Боткинской больнице.

«Ему вырезали злокачественную опухоль в нижней части левого легкого. На данный момент он отходит от наркоза в реанимации, скорее всего, завтра будет переведен в палату», — рассказал Василий Гаврилов.

В мае 2023 года ветеран «Спартака» попал в реанимацию с инсультом. Василий Гаврилов говорил, что у бывшего футболиста «отвалилась бляшка и перекрыла кровоток на 60%» в сонной артерии. В июне Гаврилов перенес операцию, позднее его выписали из больницы.

Гаврилову 70 лет. За «Спартак» он выступал с 1977 по 1985 год. Провел 347 матчей и забил 115 голов, был лучшим бомбардиром чемпионата 1983 года и стал с «красно-белыми» чемпионом СССР 1979 года, пять раз завоевывал серебряные медали.

Также он играл за московские «Искру», «Динамо» и «Локомотив», днепропетровский «Днепр», «Асмарал», финский ППТ, «Пресню», «Интеррос», «Сатурн», молдавские «Агро», «Спуманте» и «Конструкторул».

Гаврилов выступал за сборную СССР, участвовал в чемпионате мира 1982 года. На его счету 46 матчей и десять голов.

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