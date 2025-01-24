В результате атак ВСУ в ДНР приостановлена работа водовода Дон — Донбасс
В ДНР нарушено энергоснабжение, приостановлена работа водовода Дон — Донбасс после двухдневных атак Украины по критической инфраструктуре этого региона и ЛНР, сообщила пресс-служба минстроя ДНР в своем телеграм-канале.
В оперштабе ДНР отметили, что аварийные бригады восстанавливают подачу воды, так как работа оборудования, обеспечивающего забор жидкости из водовода Дон — Донбасс, была нарушена, однако не остановлена полностью. Подача сокращена на 20%, говорится в сообщении.
К тому же за 23 января бригады устранили 291 аварию на сетях водоснабжения и водоотведения, а власти приказали предприятиям ДНР ввести режим строгой экономии воды.
Минстрой ДНР регулярно отчитывается об устранении аварий на сетях водоснабжения и водоотведения Донбасса.
Ранее, 22 января, глава ДНР Денис Пушилин сообщил в своем телеграм-канале о том, что украинские военные совершили около 20 вооруженных атак с применением ствольной артиллерии калибра 155 мм и дронов.
По его данным, один человек погиб, еще семь мирных жителей пострадали. К тому же, написал он, в Калининском районе Горловки повреждены два жилых дома, а также пять объектов гражданской инфраструктуры в Никитовском (колледж, ЛЭП) и Центрально-Городском (предприятие магистральных электрических сетей, магазин, кафе) районах Горловки, два частных автомобиля в Центрально-Городском районе.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп приказал рассекретить документы об убийстве Кеннеди
Астана заявила об отличии расшифровки переговоров рейса AZAL от оригинала
Экс-депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство
Банки предложили создать роуминг при приеме QR-платежей
Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион
Патрики: кто создавал модный гастрокластер и какое у него будущее
Каких иномарок больше всего на дорогах России
Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году
Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве
Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов