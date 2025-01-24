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Военная операция на Украине ,  
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В результате атак ВСУ в ДНР приостановлена работа водовода Дон — Донбасс

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В ДНР нарушено энергоснабжение, приостановлена работа водовода Дон — Донбасс после двухдневных атак Украины по критической инфраструктуре этого региона и ЛНР, сообщила пресс-служба минстроя ДНР в своем телеграм-канале.

В оперштабе ДНР отметили, что аварийные бригады восстанавливают подачу воды, так как работа оборудования, обеспечивающего забор жидкости из водовода Дон — Донбасс, была нарушена, однако не остановлена полностью. Подача сокращена на 20%, говорится в сообщении.

К тому же за 23 января бригады устранили 291 аварию на сетях водоснабжения и водоотведения, а власти приказали предприятиям ДНР ввести режим строгой экономии воды.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Минстрой ДНР регулярно отчитывается об устранении аварий на сетях водоснабжения и водоотведения Донбасса.

Ранее, 22 января, глава ДНР Денис Пушилин сообщил в своем телеграм-канале о том, что украинские военные совершили около 20 вооруженных атак с применением ствольной артиллерии калибра 155 мм и дронов.

По его данным, один человек погиб, еще семь мирных жителей пострадали. К тому же, написал он, в Калининском районе Горловки повреждены два жилых дома, а также пять объектов гражданской инфраструктуры в Никитовском (колледж, ЛЭП) и Центрально-Городском (предприятие магистральных электрических сетей, магазин, кафе) районах Горловки, два частных автомобиля в Центрально-Городском районе.

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