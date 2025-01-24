Суд в Китае приговорил к смерти напавшего на школьный автобус с японцами

Фото: Xu Yu / Zuma / Global Look Press

Суд в китайском городе Сучжоу приговорил к смертной казни мужчину, напавшего на школьный автобус с японцами, пишет China Times. По данным «РИА Новости», приговор вынесли за 10 минут.

В июне 2024 года 52-летний Чжоу Цзяшэн напал с ножом на 30-летнюю японку с сыном-дошкольником. Проводница школьного автобуса Ху Юпин, которая пыталась остановить нападение, умерла от ножевых ранений несколько дней спустя.

Чжоу Цзяшэн был задержан на месте после совершения преступления.

На вынесении приговора присутствовали сотрудники консульства Японии в Шанхае, заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси. Это связано с тем, что убийство произошло «в японской общине» и чиновники из Шанхая хотели узнать мотив подозреваемого, который китайские власти раньше не озвучивали.

По данным Хаяси, у нападавшего были долги и он больше не хотел жить. China Times пишет, что у Чжоу нет работы и семьи. Отношение к японцам и Японии подозреваемый не упоминал в качестве мотива преступления.

Обеспокоенность Токио по поводу антияпонских настроений связана с тем, что в 2024 году в Китае произошло сразу два нападения на японских школьников с применением холодного оружия. В частности, в сентябре прошлого года 44-летний китаец по фамилии Чжун напал на десятилетнего школьника в японской школе в Шэньчжэне, провинция Гуандун. Мальчик скончался от ножевого ранения.

Министерство иностранных дел Китая подчеркнуло, что эти два нападения были «случайными инцидентами» и «отдельными случаями».

20 января в Китае казнили мужчину, въехавшего на внедорожнике в толпу в Чжухае. Он был признан виновным в создании угрозы общественной безопасности и лишен права на жизнь.