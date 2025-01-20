В Китае казнили мужчину, въехавшего в толпу на внедорожнике

В Китае казнили мужчину, въехавшего на внедорожнике в толпу в Чжухае. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Фань Вейцю был казнен Народным городским судом после того, как приговор подтвердил Верховный народный суд. Мужчина был признан виновным в создании угрозы общественной безопасности и лишен права на жизнь. За процедурой наблюдали местные прокуроры.

Как пишет CNA, суд пришел к выводу, что мотивы мужчины «были крайне гнусными, а характер преступления — крайне вопиющим». Также он установил, что злоумышленник «решил выплеснуть свой гнев» из-за «распавшегося брака, личных разочарований и недовольства разделом имущества после развода».

11 ноября внедорожник врезался в толпу рядом со спортивным комплексом в Чжухае. Погибли 35 человек, 43 пострадали. За рулем находился 62-летний мужчина. Водитель, сидя в машине, наносил себе увечья ножом.

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