ФАС выявила сговор на торгах по поставкам лекарств в 62 региона

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила признаки антиконкурентного сговора на торгах по поставкам лекарств и жизненно важных препаратов в 62 региона страны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Дело о нарушении антимонопольного законодательства возбуждено в отношении двух компаний — ООО «МФК «Арфа» и ООО «Просторы здоровья». Их подозревают в антиконкурентном сговоре на торгах по поставкам лекарств для нужд государственных медучреждений в 62 регионах страны.

Общая начальная максимальная цена контракта (НМЦК) составила более 664 млн руб.

Компании, как предполагается ведомством, заключили соглашение для поддержания цен на торгах, что позволило им выигрывать контракты без снижения или с минимальным снижением начальной цены. В числе закупаемых препаратов были лекарства для граждан, получающих государственную социальную помощь, а также жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП).

Если вина компаний будет доказана, им грозят оборотные штрафы в соответствии со ст.14.32 Кодекса об административных правонарушениях — заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координация экономической деятельности. Для юридических лиц штраф за сговоры на торгах составляет от 10 до 50% начальной цены контракта, но не менее 100 тыс. руб.

В декабре 2024 года ведомство раскрыло картельный сговор при строительстве нежилых зданий в Москве, Приморском крае и ХМАО в рамках нацпроектов «Демография» и «Образование». Общая сумма контрактов составила 2,8 млрд руб.

В нарушении антимонопольного законодательства были признаны виновными ООО «Парк Инвест», ООО «Гардарика» и два индивидуальных предпринимателя. По данным ФАС, компании сговаривались для манипулирования ценами в пяти аукционах, применяя стратегию «таран» для вытеснения добросовестных участников и обеспечения победы заранее определенных лиц.