Глава ФАС Шаскольский: признаков картельного сговора на рынке масла не выявлено

ФАС не выявила сговора в деле о подорожании сливочного масла

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, начавшая в конце 2024 года проверки производителей сливочного масла из-за роста цен на этот продукт, пока не выявила признаков картельного сговора. Об этом заявил глава ведомства Максим Шаскольский в эфире телеканала «Россия 24».

«Если в ходе проверок будут обнаружены нарушения, мы обязательно примем меры в соответствии с антимонопольным законодательством. Но пока сложно предположить, что сотни производителей заключили антиконкурентное соглашение», — заявил Шаскольский.

Он также отметил, что на рост цен влияет увеличение себестоимости продукции и другие экономические факторы.

ФАС инициировала проверки производителей сливочного масла в декабре 2024 года после жалоб граждан на значительное повышение цен.

С января по октябрь 2024 года сливочное масло подорожало на 25,7%. Власти объяснили рост цен увеличением себестоимости производства, удорожанием импортного сырья и наценками торговых сетей. Наибольшее повышение было зафиксировано в Архангельской области (+65%), Красноярском крае (+61%), Томской области (+51%) и на Сахалине (+42%).

В «Союзмолоке» объяснили, что удорожание связано с ростом затрат на сырье, переработку, обслуживание оборудования и общей инфляцией.

Минсельхоз отказался фиксировать цены на продукты первой необходимости, но увеличил закупки масла из дружественных стран, включая Турцию и ОАЭ, чтобы стабилизировать стоимость на внутреннем рынке.