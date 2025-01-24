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Общество ,  
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ФАС возбудила дело против МТС из-за рекламы

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против оператора мобильной связи МТС по признакам нарушения закона о рекламе, сообщила пресс-служба ведомства.

Регулятор обратил внимание на рекламный слоган домашнего интернета МТС, который попадался пользователям в поисковой системе «Яндекс» в октябре—ноябре 2024 года со словами «МТС — лучший домашний интернет Москвы».

ФАС подчеркивает, что объективные критерии сравнения не были указаны, такая реклама, по мнению ведомства, «может вводить потребителей в заблуждение и способствовать получению компанией преимуществ перед другими операторами, предоставляющими услуги по подключению домашнего интернета».

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Если вину установят, мобильному оператору грозит штраф.

Ранее в ноябре 2024 года ФАС признала рекламу кредитной карты банка ВТБ недобросовестной из-за слогана «Лучшая кредитная карта +20 000 рублей бонус за покупки», который был в рекламе.

В ведомстве также отметили, что объективные критерии сравнения не были названы, а сведения об условиях получения бонусов были написаны трудным для восприятия шрифтом и демонстрировались короткое время.

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