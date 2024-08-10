«Калашников» объявил о поступлении в войска нового пулемета РПЛ-20
Новый легкий ручной пулемет РПЛ-20 калибра 5,45 уже начал поступать в войска и в ближайшее время выйдет на рынок, сообщил главный конструктор концерна «Калашников» по стрелковому оружию Сергей Уржумцев, передает ТАСС.
По его словам, пулемет в настоящее время проходит испытания в том числе в зоне спецоперации. «Отзывы положительные. <…> Высокая кучность, хорошая комплектация: в частности, пулемет имеет в штатной комплектации прибор малошумной стрельбы, [имеет] высокую интенсивность огня», — подчеркнул конструктор.
Вместе с тем он отметил, что РПЛ-20 сегодня выпускается в двух вариантах: с длинным стволом и с коротким. Также рассматривается возможность модификации пулемета под калибры НАТО. «Уже изготовлена первая партия [РПЛ-20] для передачи заказчику», — добавил Уржумцев.
Впервые «Калашников» представил широкой публике прототип РПЛ-20 в августе 2020 года. Как тогда пояснял специалист концерна Григорий Лысенко, у пулемета ленточное питание, а емкость его патронного короба — 100 патронов калибра 5,45. До этого момента пулеметов с ленточным питанием под данный боеприпас на вооружении российской армии не было (РПК-74 использует коробчатый магазин).
РПЛ-20 также оснащен регулируемым полимерным прикладом и системой крепления «планка Пикатинни», которая позволяет устанавливать на него различные типы оптических и коллиматорных прицелов. При использовании длинного ствола масса пулемета составляет всего лишь 5,5 кг (с коротким стволом еще меньше — 5,2 кг).
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