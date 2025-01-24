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Политика ,  
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В Польше предсказали перезагрузку отношений с Россией

Кшиштоф Босак
Кшиштоф Босак (Фото: IMAGO / FOT.TEDI / NEWSPIX.PL / Global Look Press)

Перезагрузка отношений между Россией и западными странами обязательно состоится в будущем, заявил вице-спикер польского сейма Кшиштоф Босак в эфире радиостанции RMF24.

«Это произойдет независимо от того, что думает кто-либо в Польше», — заявил депутат в ответ на вопрос о том, возможна ли перезагрузка отношений Запада с Россией «после того, как Дональд Трамп завершит конфликт».

По словам политика, разрыв отношений Запада с Россией — это «просто неправда». Он добавил, что западный бизнес и политика «ждут возможности вернуться к отношениям с Россией».

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Дональд Трамп вступил в должность президента США 20 января после победы на выборах в ноябре 2024 года. В ходе предвыборной кампании он неоднократно заявлял о намерении урегулировать конфликт на Украине. По его словам, боевые действия могут завершиться в течение полугода.

Москва неоднократно заявляла о готовности к переговорам с Киевом. Президент России Владимир Путин выдвинул в качестве условий вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признание этих четырех регионов и Крыма российскими территориями, отказ Киева от членства в НАТО и снятие международных санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский называл эту инициативу ультиматумом.

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