Роспотребнадзор проверит пляжи Черного моря после разлива мазута
Роспотребнадзор пообещал провести до 1 марта проверку пляжей и зон отдыха в пострадавших от разлива нефтепродуктов районах. Об этом служба сообщает в телеграм-канале.
«В настоящее время в Краснодарском крае и Республике Крым специалисты Роспотребнадзора продолжают контроль показателей качества окружающей среды», — говорится в сообщении.
С начала работ проведены:
- 1931 исследование воды из источников питьевого водоснабжения и распределительной сети (104 за сутки);
- 4294 исследования атмосферного воздуха (149 за сутки);
- 514 исследований морской воды (42 за сутки);
- 996 исследований почвы или песка (99 за сутки);
- 417 исследований готовых блюд с полевых кухонь и мест размещения сотрудников МЧС России и волонтеров (14 за сутки);
- 555 исследований рыбы и рыбной продукции.
Ведомство сообщает, что несоответствия гигиеническим нормативам, вызванные загрязнением в рамках чрезвычайной ситуации с танкерами, не выявлены.
Перевозившие нефтепродукты танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели бедствие в Керченском проливе Черного моря 15 декабря. Значительная часть из 9,2 тыс. т мазута попала в воду и загрязнила побережья Крыма и Краснодарского края.
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