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Крушение танкеров в Керченском проливе ,  
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Роспотребнадзор проверит пляжи Черного моря после разлива мазута

Сюжет
Крушение танкеров в Керченском проливе
Волонтеры во время сбора разлитого мазута на пляже, Анапа, декабрь 2024 года
Волонтеры во время сбора разлитого мазута на пляже, Анапа, декабрь 2024 года (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Роспотребнадзор пообещал провести до 1 марта проверку пляжей и зон отдыха в пострадавших от разлива нефтепродуктов районах. Об этом служба сообщает в телеграм-канале.

«В настоящее время в Краснодарском крае и Республике Крым специалисты Роспотребнадзора продолжают контроль показателей качества окружающей среды», — говорится в сообщении.

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Фото:Иван Высочинский / ТАСС

С начала работ проведены: 

  • 1931 исследование воды из источников питьевого водоснабжения и распределительной сети (104 за сутки);
  • 4294 исследования атмосферного воздуха (149 за сутки);
  • 514 исследований морской воды (42 за сутки);
  • 996 исследований почвы или песка (99 за сутки);
  • 417 исследований готовых блюд с полевых кухонь и мест размещения сотрудников МЧС России и волонтеров (14 за сутки);
  • 555 исследований рыбы и рыбной продукции.

Ведомство сообщает, что несоответствия гигиеническим нормативам, вызванные загрязнением в рамках чрезвычайной ситуации с танкерами, не выявлены.

Перевозившие нефтепродукты танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели бедствие в Керченском проливе Черного моря 15 декабря. Значительная часть из 9,2 тыс. т мазута попала в воду и загрязнила побережья Крыма и Краснодарского края.

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Теги
танкеры Черное море Керченский пролив Роспотребнадзор
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