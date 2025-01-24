Роспотребнадзор проверит пляжи Черного моря после разлива мазута

Волонтеры во время сбора разлитого мазута на пляже, Анапа, декабрь 2024 года (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Роспотребнадзор пообещал провести до 1 марта проверку пляжей и зон отдыха в пострадавших от разлива нефтепродуктов районах. Об этом служба сообщает в телеграм-канале.

«В настоящее время в Краснодарском крае и Республике Крым специалисты Роспотребнадзора продолжают контроль показателей качества окружающей среды», — говорится в сообщении.

С начала работ проведены:

1931 исследование воды из источников питьевого водоснабжения и распределительной сети (104 за сутки);

4294 исследования атмосферного воздуха (149 за сутки);

514 исследований морской воды (42 за сутки);

996 исследований почвы или песка (99 за сутки);

417 исследований готовых блюд с полевых кухонь и мест размещения сотрудников МЧС России и волонтеров (14 за сутки);

555 исследований рыбы и рыбной продукции.

Ведомство сообщает, что несоответствия гигиеническим нормативам, вызванные загрязнением в рамках чрезвычайной ситуации с танкерами, не выявлены.

Перевозившие нефтепродукты танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели бедствие в Керченском проливе Черного моря 15 декабря. Значительная часть из 9,2 тыс. т мазута попала в воду и загрязнила побережья Крыма и Краснодарского края.