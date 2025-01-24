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Политика ,  
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Поперечный опроверг сообщения о своем выдворении из США

Данила Попереченый
Данила Попереченый (Фото: spoontamer / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Комик Данила Попереченый (внесен в реестр иноагентов) опроверг информацию о своем выдворении из США якобы по новому указу американского президента Дональда Трампа о закрытии южной границы для нелегальных мигрантов.

«А так, я в полном порядке — сижу под палящим солнцем среди груды пепла и остатков сгоревших домов [Калифорния охвачена лесными пожарами с 7 января], пью дюшес из русского магазина. Кстати, с полностью легальной грин-картой», — написал он в своем телеграм-канале.

Сообщение о том, что Поперечный, а также Александр Шпак, а также Илья Мэддисон попали под указ Трампа о немедленной депортации, сообщил Telegram-канал Mash. «В ближайшее время их могут выдворить из США вместе с сотней других россиян, которые уже находятся в депортационных тюрьмах», — сообщал он.

Накануне Трамп подписал указ о приостановке прохода через южную границу страны нелегальных мигрантов. Трамп поручил Министерству внутренней безопасности США, а также американским Минюсту и Госдепартаменту принять все возможные меры для выдворения из страны таких нелегалов. Также Трамп ограничил право нелегальных мигрантов, попавших в США через южную границу, оставаться в стране под предлогом поиска убежища.

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Данила Поперечный

Поперечный — российский стендапер и YouTube-блогер. По данным на ноябрь 2024 года, на платформе у него почти 3,5 млн подписчиков. В июне Минюст внес его в реестр иноагентов, объяснив это тем, что он был респондентом на информационных площадках иноагентов и участвовал в создании их материалов, выступал против военной операции на Украине, «распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа» России и ее армии, а также получал «поддержку со стороны иностранных источников».

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Данила Поперечный выдворение Дональд Трамп
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