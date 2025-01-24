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Военная операция на Украине ,  
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Посол пригрозил наказанием датским наемникам, воюющим за ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters

Датские наемники, воюющие на стороне Украины, не смогут уйти от наказания, заявил в интервью Danmarks Radio (DR) посол России в королевстве Владимир Барбин.

Так он отреагировал на решение Хамовнического суда Москвы об аресте подданной Королевства Дания Аннабель Йоргенсен, которой вменяют совершение теракта и наемничество.

«Посольство неоднократно предупреждало, что датским наемникам, воюющим против России, не удастся уйти от наказания. Все они будут идентифицированы. Россия будет добиваться привлечения к ответственности тех из них, которым повезет остаться в живых. Никакой другой альтернативы у датских наемников нет, если они продолжат службу в Вооруженных силах Украины», — сказал Барбин.

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Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

Дипломат добавил, что «российская позиция по иностранным наемникам, в том числе из Дании, ранее была изложена в ходе встреч в МИД Дании» и «в 2023–2025 годах у посольства не было контактов с датскими властями по этому вопросу».

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Йоргенсен в декабре 2024 года. Ее подозревают по п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 359 Уголовного кодекса (теракт и наемничество). По одной из статей предусмотрено до 20 лет, по другой — 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, вместе с другими наемниками из украинских войск в ноябре 2024 года датчанка незаконно пересекла российскую границу и вторглась в Курскую область.

23 января стало известно, что в зоне военной операции на Украине погиб гражданин Австрии. По данным австрийского телеканала Oe24, Ричард С. воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) и был убит в результате удара беспилотника.

Российские власти считают наемниками иностранцев, участвующих в боях на стороне ВСУ. Следственный комитет сообщал о сотнях уголовных дел по ч. 3 ст. 359 (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях).

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