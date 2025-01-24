Павел Чухрай заявил что едет за рулем и опроверг госпитализацию

Павел Чухрай (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Режисcер Павел Чухрай назвал «полной дезинформацией» сообщения о том, что попал в больницу. Об это он рассказал РЕН ТВ.

Он сказал, что едет «за рулем, едет по городу». «Чувствую себя прекрасно», — сказал режиссер.

Ранее о госпитализации режиссера сообщили Telegram-канал Shot. По его данным, режиссера положили с гипогликемией. «У него резко упал уровень глюкозы в крови», — писал канал. Shot также указывал, что после диагностики режиссеру выписали курс препаратов и отправили на амбулаторное лечение.

РБК обратился за комментарием к Павлу Чухраю.