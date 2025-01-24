Павел Чухрай заявил что едет за рулем и опроверг госпитализацию
Режисcер Павел Чухрай назвал «полной дезинформацией» сообщения о том, что попал в больницу. Об это он рассказал РЕН ТВ.
Он сказал, что едет «за рулем, едет по городу». «Чувствую себя прекрасно», — сказал режиссер.
Ранее о госпитализации режиссера сообщили Telegram-канал Shot. По его данным, режиссера положили с гипогликемией. «У него резко упал уровень глюкозы в крови», — писал канал. Shot также указывал, что после диагностики режиссеру выписали курс препаратов и отправили на амбулаторное лечение.
РБК обратился за комментарием к Павлу Чухраю.
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