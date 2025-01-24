В Запорожской области запретили продавать алкоголь в День студента
Власти Запорожской области запртили продавать алкоголь в розницу 25 января 2025 года — в День российского студенчества (Татьянин день), сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что в области приостановят продажу крепкого алкоголя, пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. Однако, подчеркнул Балицкий, алкоголь можно будет заказывать в заведениях общественного питания.
Полиция будет штрафовать тех, кто не будет соблюдать правила.
Татьянин день, или День российского студенчества, в стране ежегодно отмечают 25 января. В 2025 году дата приходится на субботу. Хотя День российского студенчества официально отмечают с 2005 года, 25 января не является нерабочим праздничным днем. Праздник этот связан с почитанием святой христианской мученицы Татьяны. До 1918 года день ее памяти отмечали 12 января по старому стилю. Святую Татьяну издавна называют покровительницей российских студентов. В МГУ в этот день, студентов принято угощать медовухой.
Запрет на продажу крепкого алкоголя в Запорожской области вводили в октябре 2024 года в нескольких приграничных районах. Тогда его распространили как на розничную продажу, так и на продажу в заведениях общепита. Исключение составляют пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуха.
С мая по август 2023 года в регионе действовал такой же запрет. Исключение тогда сделали для пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. Балицкий продлил запрет на розничную продажу алкогольной продукции в сентябре.
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