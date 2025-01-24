В Воронежской области обломки дрона выбили стекла в многоквартирном доме
В Воронежской области силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили несколько украинских беспилотников, сообщил глава региона Александр Гусев в телеграм-канале.
При падении обломков одного из дронов в многоквартирном доме было повреждено остекление нескольких квартир. По словам губернатора, при ударе никто не пострадал.
В регионе продолжает действовать опасность атаки беспилотников.
Воздушная тревога также объявлена в Липецкой, Саратовской, Самарской областях и Татарстане. В аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова введены ограничения на прием и отправку рейсов.
Ранее об атаках беспилотников также сообщали власти Тульской, Брянской, Рязанской областей. Мэр Курска писал, что в результате удара дронов в городе были повреждены четыре дома и несколько улиц остались без света.
Кроме того, несколько беспилотников были сбиты в Московской области. Они летели по направлению к столице, там на фоне атаки вводили ограничения в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский.
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