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Военная операция на Украине ,  
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В Воронежской области обломки дрона выбили стекла в многоквартирном доме

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Военная операция на Украине

В Воронежской области силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили несколько украинских беспилотников, сообщил глава региона Александр Гусев в телеграм-канале.

При падении обломков одного из дронов в многоквартирном доме было повреждено остекление нескольких квартир. По словам губернатора, при ударе никто не пострадал.

В регионе продолжает действовать опасность атаки беспилотников.

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Фото:Егор Алеев / ТАСС

Воздушная тревога также объявлена в Липецкой, Саратовской, Самарской областях и Татарстане. В аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова введены ограничения на прием и отправку рейсов.

Ранее об атаках беспилотников также сообщали власти Тульской, Брянской, Рязанской областей. Мэр Курска писал, что в результате удара дронов в городе были повреждены четыре дома и несколько улиц остались без света.

Кроме того, несколько беспилотников были сбиты в Московской области. Они летели по направлению к столице, там на фоне атаки вводили ограничения в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский.

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Воронежская область Александр Гусев дроны дом
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