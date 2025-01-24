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Военная операция на Украине ,  
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Российские военные сбили около шести крылатых ракет в Запорожской области

Сюжет
Военная операция на Украине

Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-2М» сбил над Запорожской областью около шести крылатых ракет ВСУ западного производства, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника подразделения.

«На днях сбили тактические крылатые ракеты. Ракет сбили около шести штук, крайняя ракета была взята (в наведение. — РБК) на 27 км», — рассказал он.

По словам начальника расчета, в результате ракеты были уничтожены на расстоянии 14 км.

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Фото:Минобороны России

Несколькими днями ранее, 19 января, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что артиллерия ВСУ ударила «неустановленным боеприпасом» по городу Васильевка. В результате повреждения получило здание районного суда.

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Теги
Запорожская область Военная операция на Украине крылатые ракеты ЗРК
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