Российские военные сбили около шести крылатых ракет в Запорожской области
Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-2М» сбил над Запорожской областью около шести крылатых ракет ВСУ западного производства, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника подразделения.
«На днях сбили тактические крылатые ракеты. Ракет сбили около шести штук, крайняя ракета была взята (в наведение. — РБК) на 27 км», — рассказал он.
По словам начальника расчета, в результате ракеты были уничтожены на расстоянии 14 км.
Несколькими днями ранее, 19 января, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что артиллерия ВСУ ударила «неустановленным боеприпасом» по городу Васильевка. В результате повреждения получило здание районного суда.
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