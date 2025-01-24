Власти Киевской области сообщили о работе ПВО
В Киевской области работают силы противовоздушной обороны (ПВО), сообщили в военной администрации региона.
«В воздушном пространстве зафиксировано БПЛА. <...> Пребывайте в укрытиях до конца воздушной тревоги», — говорится в публикации в телеграм-канале.
Воздушная тревога объявлена также в украинской столице. «РБК-Украина» сообщает о взрывах в Киеве. Также сигналы тревоги звучат в Винницкой, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской и Сумской областях.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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