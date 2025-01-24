Губернатор Саратовской области сообщил об угрозе атаки дронов

В Саратовской области работают системы оповещения об угрозе атаки дронов, сообщил глава региона Роман Бусаргин в телеграм-канале.

«От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. <...> Все экстренные службы приведены в полную готовность», — написал он.

Ранее воздушную опасность также объявляли в Липецкой и Тульской областях. Тульский губернатор Дмитрий Миляев сообщил, что в регионе были нейтрализованы два беспилотника. При падении обломков еще одного дрона, сбитого ранее, в поле загорелась сухая трава. Около 3:03 мск Миляев написал об отбое тревоги.

В Липецкой области сохраняется желтый уровень воздушной опасности. Поздно вечером накануне губернатор Игорь Артамонов сообщал о дроне, сбитом на границе региона с Курской областью.

В ночь на 24 января дроны также атаковали Курскую, Брянскую и Рязанскую области. Кроме того, несколько беспилотников, летевших на Москву, были сбиты в Подмосковье. Столичные аэропорта на фоне атаки вводили ограничения на прием и отправку рейсов.