Губернатор Саратовской области сообщил об угрозе атаки дронов
В Саратовской области работают системы оповещения об угрозе атаки дронов, сообщил глава региона Роман Бусаргин в телеграм-канале.
«От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. <...> Все экстренные службы приведены в полную готовность», — написал он.
Ранее воздушную опасность также объявляли в Липецкой и Тульской областях. Тульский губернатор Дмитрий Миляев сообщил, что в регионе были нейтрализованы два беспилотника. При падении обломков еще одного дрона, сбитого ранее, в поле загорелась сухая трава. Около 3:03 мск Миляев написал об отбое тревоги.
В Липецкой области сохраняется желтый уровень воздушной опасности. Поздно вечером накануне губернатор Игорь Артамонов сообщал о дроне, сбитом на границе региона с Курской областью.
В ночь на 24 января дроны также атаковали Курскую, Брянскую и Рязанскую области. Кроме того, несколько беспилотников, летевших на Москву, были сбиты в Подмосковье. Столичные аэропорта на фоне атаки вводили ограничения на прием и отправку рейсов.
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