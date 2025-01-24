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Военная операция на Украине ,  
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Власти Ровненской области сообщили о ЧП на железной дороге

Сюжет
Военная операция на Украине

На одном из объектов «Укрзализныци» («Украинской железной дороги») в Ровненской области произошла внештатная ситуация, сообщил глава местной военной администрации Александр Коваль.

Инцидент произошел в ночь на 22 января в Дубенском районе. По словам Коваля, никто не пострадал, обстоятельства произошедшего выясняются.

«РИА Новости» со ссылкой на соцсети пишет, что ЧП произошло в районе села Судобичи. По данным агентства, «пророссийское сопротивление» там подорвало железнодорожные пути, в результате десять вагонов с грузом для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сошли в рельсов.

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Общество
Фото:Hennadii Minchenko / Keystone Press Agency / Global Look Press

В ноябре «Укрзализныця» сообщала о повреждении железнодорожной инфраструктуры в Днепропетровской области. Перед этим военная администрация региона писала о взрывах в регионе.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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