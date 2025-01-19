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В Киеве на радиостанции «Армия FM» произошел взрыв

Взрыв прогремел, когда радиоведущая взяла в руки взрыватель, принесенный гостем-военнослужащим. Ее госпитализировали
Фото: Hennadii Minchenko / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Hennadii Minchenko / Keystone Press Agency / Global Look Press

На одной из киевских радиостанций произошел взрыв, сообщила в телеграм-канале полиция Киева.

«Предварительно установлено, что сдетонировал армейский взрыватель, находившийся в помещении в качестве экспоната. В результате пострадала женщина 1999 года рождения, ее госпитализировали», — сказано в сообщении.

Заведено уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ст. 263 УК Украины).

Взрыв произошел в офисе радиостанции «Армия FM» в Центральном доме офицеров ВСУ на улице Грушевского, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник. По его словам, радиоведущая взяла в руки донный взрыватель ВП-9 и начала им манипулировать, в результате чего и прогремел взрыв. Взрыватель принес один из гостей-военнослужащих как использованный макет боеприпаса. «Громадське» уточняет, что взрыватель находился там с 2019 года.

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