В Раменском объявили опасность атаки беспилотников
В подмосковном Раменском объявлена опасность атаки беспилотников, сообщил телеграм-канал администрации города для оперативного информирования жителей об угрозах.
«Внимание! Существует воздушная опасность! Будьте внимательны, ждите дополнительной информации», — говорится в сообщении.
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