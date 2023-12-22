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Финансы ,  
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Bloomberg узнал о расследовании в Julius Baer из-за кредитов для банкрота

Bloomberg: Швейцария ведет расследование в Julius Baer на фоне банкротства Signa
Регулятор выявил, что в Julius Baer оценкой рисков не занималась отдельная структура, эта функция была под контролем финансового директора. В итоге это могло привести к выдаче кредитов ставшей банкротом группе Signa
Фото: Denis Balibouse / Reuters
Фото: Denis Balibouse / Reuters

Швейцарский финансовый регулятор Finma начал расследование в отношении одного из крупнейших банков страны Julius Baer из-за неадекватности структуры по управлению рисков, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Расследование связано с крахом холдинговой компании Signa Рене Бенко. В прошлом месяце эта группа, состоящая из примерно тысячи компаний и владеющая небоскребом Chrysler Building в Нью-Йорке, проектами в Германии, Австрии и Швейцарии, подала заявление о банкротстве с долгом около €5 млрд, пишет Reuters.

Бенко был одним из клиентов Julius Baer. Расследование началось еще до краха его компании на фоне опасений, что контрольные и бизнес-функции банка недостаточно разделены. Поэтому Finma стала проверять порядок подчиненности банкиров, ответственных за структурирование кредитов для частных клиентов, таких как Бенко.

Как выяснил регулятор, обе категории функций находятся под контролем финансового директора Эви Костакис, хотя обычно те, кто занимаются рисками, подчиняются соответствующему руководству.

Из-за этой проблемы, как сообщили собеседники Bloomberg, Julius Baer вложил в Signa 606 млн швейцарских франков (более €640 млн).

Как отмечает агентство, с ноября акции банка подешевели примерно на 15% — тогда он впервые просигнализировал о необходимости создания резервов под кредиты, предоставленные фирмам Бенко. 20 декабря агентство Moody’s понизило рейтинг Julius Baer с положительного на негативный и предупредило, что он может стать еще ниже, если банк «не сможет эффективно улучшить управление, культуру управления рисками».

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Фото:Dan Kitwood / Getty Images

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В начале этого года проблемы испытал еще один крупный швейцарский банк — Credit Suisse (CS). Его акции сильно подешевели, он обратился за кредитом к Национальному банку Швейцарии. В итоге, чтобы решить проблемы СS, власти решили организовать его продажу.

Купила банк еще одна крупная финансовая организация страны — UBS. Сделка состоялась в марте на условиях 0,76 швейцарских франка за акцию CS, то есть общая сумма составила 3 млрд франков (€3,18 млрд). Банкам также предоставили гарантию ликвидности в размере 100 млрд швейцарских франков (€106 млрд) в дополнение к кредиту в размере 50 млрд франков (€53 млрд).

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Швейцария Julius Baer банкротства
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