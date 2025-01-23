В Клину сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на складе

Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на крупном пожаре в подмосковном Клину, сообщает министерство в телеграм-канале.

«Проводится проливка и разборка конструкций», — уточнили в сообщении.

Пожар начался на складе на Волоколамском шоссе в Клину Московской области. Площадь возгорания оценивалась МЧС в 10 тыс. кв. м. На месте начали работу более 40 специалистов и 12 единиц техники, затем на тушение дополнительно привлекли еще 60 человек и 18 единиц техники.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Склад загорелся днем 23 января. По информации телеграм-канала Baza, объект находится неподалеку от деревни Першутино. Телеграм-канал Shot сообщал, что здания, охваченные огнем, построили недавно и не успели сдать.