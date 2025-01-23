Минобороны сообщило об отражении контратаки ВСУ в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подразделения группировки войск «Север» нанесли удары по украинским подразделениям в Курской области, а также отразили контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны.

Российские войска нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Косица, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольский, Рубанщина, Свердликово, Старая Сорочина и Суджа, добавили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что авиация и артиллерия также ударили по украинским солдатам и технике в 16 населенных пунктах Курской области.

Ранее Минобороны впервые раскрыло, какую часть Курской области заняли ВСУ. В сообщении военного ведомства было сказано, что речь шла о площади в 1268 кв. км. В Минобороны тогда рассказали, что освобождены 63,2% этой территории (801 кв. км). Общая площадь Курской области составляет 29,9 тыс. кв. км.