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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об отражении контратаки ВСУ в Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подразделения группировки войск «Север» нанесли удары по украинским подразделениям в Курской области, а также отразили контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны.

Российские войска нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Косица, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольский, Рубанщина, Свердликово, Старая Сорочина и Суджа, добавили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что авиация и артиллерия также ударили по украинским солдатам и технике в 16 населенных пунктах Курской области.

Минобороны впервые раскрыло, какую часть Курской области заняли ВСУ
Политика
Фото:Владимир Петров / Reuters

Ранее Минобороны впервые раскрыло, какую часть Курской области заняли ВСУ. В сообщении военного ведомства было сказано, что речь шла о площади в 1268 кв. км. В Минобороны тогда рассказали, что освобождены 63,2% этой территории (801 кв. км). Общая площадь Курской области составляет 29,9 тыс. кв. км.

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Минобороны Курская область Военная операция на Украине
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