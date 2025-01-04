В Анапе откроют единый центр по спасению птиц
В Анапе 5 января откроют единый центр по спасению птиц, сообщили в городской мэрии.
«Пункт заработает с завтрашнего дня. Он станет центральным по спасению пернатых и будет работать столько времени, сколько потребуется», — говорится в сообщении.
Центр будет создан на базе пансионата «Полярные Зори», в нем одновременно смогут работать до 500 человек.
В одном из помещений площадью 200 кв. м птиц будут мыть. Кроме того, выделены такой же по площади зал, где птицы будут находиться в вольерах после помывки, а также склады для хранения инвентаря и комната-штаб для волонтеров. Также предусмотрены кухня и столовая, зоны отдыха, номера для проживания, отметили в мэрии.
Власти и волонтеры продолжают заниматься очисткой пляжей от нефтепродуктов в Темрюкском и Анапском районах Краснодарского края после разлива мазута в результате крушения двух танкеров в Керченском проливе 15 декабря.
По информации оперативного штаба Краснодарского края, на 4 января в Анапе и Темрюкском районе спасли больше 3,3 тыс. птиц.
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