Патрушев счел недостаточной подготовку к ЕГЭ по естественным наукам

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Недостаточно российских школьников намерены сдавать ЕГЭ по математике и естественно-научным дисциплинам, заявил помощник российского президента Николай Патрушев на совещании по вопросам участия высших учебных заведений России в обеспечении технологического суверенитета в сфере судостроения.

«Работа по увеличению количества выпускников школ, выбравших единый государственный экзамен по профильной математике и естественно-научным дисциплинам — физике, химии, биологии, а также по повышению качества их подготовки по указанным предметам и студентов по инженерным специальностям проводится пока недостаточно результативно», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

ЕГЭ ввели во всех школах России в 2009 году в качестве выпускного и вступительного экзамена. Авторы законопроекта о его замене отметили, что это было сделано «в целях искоренения коррупции в школах и вузах, обеспечения единой системы оценки качества образования, обеспечения доступности высшего образования для детей из сельской местности и малообеспеченных семей».

В то же время, по словам Патрушева, в России развивается инженерное образование для судостроения и родственных отраслей промышленности, модернизируется подготовка инженеров на базе Санкт-Петербургского государственного морского технического университета — главного в стране вуза в сфере судостроения.

Помощник президента рассчитывает, что выработанные на совещании предложения по развитию отечественного инженерного образования направят в профильную межведомственную группу, что поможет сделать подготовку в сфере естественных наук более эффективной.