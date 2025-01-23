Площадь пожара на складе в Клину достигла 10 тыс. кв. м
Площадь пожара на складе в подмосковном городе Клин, по предварительным данным, составляет 10 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.
«На месте работают более 40 специалистов и 12 единиц техники», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, пострадавших нет, отметили в ведомстве.
Пожар в Подмосковье произошел днем 23 января. По информации телеграм-канала Baza, склад, где произошел пожар, находится в районе деревни Першутино. Shot пишет, что горят также постройки, которые недавно построили и еще не успели сдать.
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