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Площадь пожара на складе в Клину достигла 10 тыс. кв. м

Площадь пожара на складе в Клину достигла 10 тыс. кв. м
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Площадь пожара на складе в подмосковном городе Клин, по предварительным данным, составляет 10 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

«На месте работают более 40 специалистов и 12 единиц техники», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет, отметили в ведомстве.

Клубами валит дым: как в Клину горит крупный склад
Общество

Пожар в Подмосковье произошел днем 23 января. По информации телеграм-канала Baza, склад, где произошел пожар, находится в районе деревни Першутино. Shot пишет, что горят также постройки, которые недавно построили и еще не успели сдать.

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Клин Московская область пожар
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