Крупный пожар на складе в Клину попал на видео

Клубами валит дым: как в Клину горит крупный склад

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В городе Клин Московской области произошел пожар на складе, площадь возгорания, по предварительным данным, составляет 10 тыс. кв. м, сообщает МЧС. Пострадавших нет.

На кадрах, которые сняли очевидцы, видны густые клубы дыма, которые валят из складского помещения. Склады находятся на окраине города.