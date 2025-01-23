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Политика ,  
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В Кремле напомнили об угрозе вмешательства извне для стран Европы

Песков: ни одна европейская страна не застрахована от вмешательства извне
Виды Берлина
Виды Берлина (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Ни одна европейская страна не застрахована от вмешательства извне, но не все борются с угрозой. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так он отреагировал на слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что в стране находится «группа экспертов» из-за границы, которая готовится свергнуть правительство. По словам премьера, эта группа «активно участвовала в событиях» в Грузии и на Майдане.

«Нашим визави в Словакии виднее, когда они делают такие заключения. И очевидно, что ни одна из стран, в том числе из стран Западной Европы, в нынешнее время не застрахована от вмешательства в их внутренние дела. <...> Даже самые крупные европейские страны в последнее время испытывают на себе примеры такого достаточно агрессивного вмешательства», — сказал Песков.

Он отметил, что страны по-разному реагируют на эту угрозу: некоторые принимают решительные меры по борьбе с таким вмешательством, а другие «терпеливо предпочитают сносить все унижения».

Фицо созвал Совет Безопасности из-за угрозы госпереворота
Политика
Роберт Фицо

Накануне, 22 января, Фицо созвал Совет безопасности из-за угрозы госпереворота при участии «экспертов» с Майдана. Оппозиция ранее решила вынести вотум недоверия Фицо, обвинив его в связях с Россией, но заседание сорвалось.

Фицо сравнил нынешнюю ситуацию с 2018 годом, когда его правительство ушло в отставку после политического кризиса из-за убийства журналиста Яна Куциака, занимавшегося расследованием коррупции. Тогда в стране начались массовые протесты.

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Кремль Дмитрий Песков Европа
Роберт Фицо фото

Роберт Фицо

политик, премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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