В Татарстане выплаты контрактникам повысили до ₽2,8 млн

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Выплаты заключившим в Татарстане контракт с Минобороны повысят на 600 тыс. рыб. — с 2,2 млн до 2,8 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба республики.

Такая выплата положена подписавшим контракт до 1 апреля. В эту сумму входит 2,1 млн от правительства республики, 400 тыс. — от Минобороны и 300 тыс. — от муниципалитетов и предприятий.

В прошлый раз выплаты татарстанским контрактникам подняли 1 января. Сумма увеличилась на 200 тыс. руб. — с 2 млн до 2,2 млн руб. До этого повышение выплат было в сентябре 2024 года.

Минимальная выплата военнослужащему по контракту в зоне военной операции составляет 210 тыс. руб. в месяц. Также при заключении контракта полагается единовременная выплата: власти регионов определяют ее размер. Например, в Москве она составляет 1,9 млн руб. Также предусмотрены выплаты за ранения (до 4 млн руб.) и в случае гибели военнослужащего (5 млн руб.)

В тот же день, 23 января, власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) увеличили выплаты военным на 1,2 млн руб. — с 1,9 млн до 3,1 млн руб. Уточняется, что это изменение коснется военнослужащих, которые заключили контракт с Минобороны с 20 января по 31 марта 2025 года.