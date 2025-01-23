На Ямале единовременную выплату за контракт с армией повысили до ₽3,1 млн

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов увеличил выплаты военным на 1,2 млн руб. — с 1,9 до 3,1 млн руб., сообщила пресс-служба правительства региона.

«По поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова сумма выплаты составит 3,1 миллиона рублей. Ее смогут получить участники спецоперации, заключившие контракт в пункте отбора или военном комиссариате на территории округа», — говорится в сообщении.

Это изменение коснется военнослужащих, которые заключили контракт с Минобороны с 20 января по 31 марта 2025 года.

В пресс-службе напомнили, что в ЯНАО действует около 60 мер социальной поддержки для участников спецоперации и их семей, они касаются в том числе реабилитации, компенсации проезда и жилищных мер.

21 января губернатор Приморского края Олег Кожемяко увеличил до 1 млн руб. размер единовременной выплаты участникам военной операции, заключившим контракт с 20 января 2025 года.

В совокупности с федеральной выплатой вознаграждение составит 1,4 млн руб. Ранее эта сумма составляла 1,2 млн руб.