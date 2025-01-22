Полицейский на Пхукете открыл стрельбу по угрожавшей ему ножом россиянке

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На тайском острове Пхукет полицейский выстрелил резиновыми пулями в россиянку, которая угрожала ему ножом, сообщает The Thaiger со ссылкой на очевидцев и полицию.

Как пишет издание, российская туристка Марина Рябова в состоянии алкогольного опьянения пыталась вторгнуться в чужой дом. Очевидцы вызвали полицию, та приехала за женщиной и отвезла в участок.

Возле участка находится ресторан «Луктан», Рябова пошла туда, схватила кухонный нож и стала угрожать полицейским. Правоохранители попросили российских туристов, говоривших по-тайски, помочь в переговорах, но безрезультатно.

Когда женщина приставила нож к своему животу, один из полицейских и выстрелил ей в руку резиновой пулей, чтобы она выронила нож. После этого туристку отвезли в больницу.

Россиянка приехала в Таиланд на музыкальный фестиваль EDC Thailand 2025, уточняет khaophuket. Вылет домой был запланирован на 27 января.

РБК направил запрос в Генконсульство России в Пхукете и в полицию Пхукета.