Сийярто заявил о готовности Венгрии поставлять российский газ в Словакию

Петер Сийярто (Фото: Laszlo Balogh / Getty images)

Венгрия может предоставить Словакии свой газопровод для транзита российского газа, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто на пресс-конференции после встречи в Будапеште с израильским коллегой Гидеоном Сааром.

«Мы по-прежнему готовы в полном объеме использовать наши транзитные возможности, чтобы обеспечить энергоснабжение Словакии», — сказал Сийярто (цитата по ТАСС).

Предполагается, что будут использоваться те объемы газа, которые поступают в Венгрию из России по трубопроводу «Турецкий поток» и его ответвлениям в Болгарии и Сербии.

1 января российский «Газпром» прекратил подачу российского газа для его транспортировки в Европу через территорию Украины. Это произошло из-за неоднократного отказа Киева продлевать контракт, отметили в компании. Через Украину российский газ получали, в частности, Молдавия, Венгрия и Словакия.

По словам вице-спикера парламента Словакии Тибора Гашпара, Европа может потерять €70 млрд из-за прекращения транзита российского газа, при этом остановка поставок может принести «значительные проблемы» непосредственно Словакии.

23 января словацкие евродепутаты призвали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен разрешить ситуацию с односторонним решением Киева прекратить транзит газа из России. По их словам, решение президента Украины Владимира Зеленского негативно скажется на усилиях ЕС «идти в ногу с быстро развивающимися странами мира».

Фон дер Ляйен накануне заявила, что Евросоюз должен одновременно полностью отказаться от российского газа и снизить цены на энергию в Европе.