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Венгрия предложила Словакии вариант с поставками газа

Петер Сийярто
Петер Сийярто (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Венгрия могла бы предоставить Словакии свой транзитный газопровод для получения газа из России. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

По его словам, страна готова предоставить их «в полном объеме». Он указал, что Венгрия получила через «Турецкий поток» порядка 7,6 млрд куб. м газа, а максимальная мощность транзитных газопроводов в стране составляет 8,5 млрд куб. м (цитата по «РИА Новости»).

Словакия могла бы использовать порядка 1 млрд куб. м газа, указал Сийярто.

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Поставки газа в Словакию прекратились после 1 января, когда «Газпром» перестал подавать сырье для транспортировки в Европу через территорию Украины. Отказ был связан с нежеланием Украины продлевать контракт.

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Венгрия Словакия газ Россия Петер Сийярто
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