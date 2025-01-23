«МК» узнал, что школьник из Балашихи и раньше носил оружие в школу

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Подросток, которого задержали в школе № 5 в Балашихе с топориком и ножом, и раньше носил оружие на уроки. Об этом сообщил «МК».

По данным издания, школьники «давно видели, что юноша носит с собой нож и топорик, но сообщили об этом только накануне».

Также известно, что силовики не смогли найти ничего об участии школьника в «деструктивных сообществах». Сам школьник также не говорил «ничего предосудительного».

Сам школьник объяснил, что нож и топор нес своей бабушке, но забыл их выложить.

Ученика десятого класса задержали на входе в школу — охранник нашел у него оружие.