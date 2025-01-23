Пожарные потушили огонь в ресторане в Краснодаре
В Краснодаре сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в ресторане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Возгорание случилось на крыше трехэтажного здания на улице Зиповской.
Ранее спасатели локализовали пожар на 600 кв. м, были задействованы более 50 специалистов и 16 единиц техники.
В середине января в Москве пожар произошел в подсобном помещении ресторана на улице Большая Дмитровка, 13. По данным сервиса «Яндекс.Карты», по этому адресу находится несколько заведений. Телеграм-канал Shot со ссылкой на источник уточнил, что пожар случился в True Cost, из заведения эвакуировали 50 человек.
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