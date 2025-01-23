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В Набережных Челнах на ходу взорвался Geely доставщика пиццы

Фото: МЧС России по Республике Татарстан
Фото: МЧС России по Республике Татарстан

В Набережных Челнах на ходу взорвался и загорелся автомобиль Geely Emgrand, сообщает издание «Челнинские известия». Инцидент произошел в 8:35 утра 22 января на Казанском проспекте, за рулем находился 60-летний мужчина, работающий доставщиком пиццы.

По информации от инспекторов надзорной деятельности, причиной взрыва стала утечка газа из баллона, произошедшая из-за неисправности отдельных узлов и механизмов автомобиля. Водитель получил ожоги лица и рук и был госпитализирован.

По предварительным данным МЧС, взрыв мог произойти из-за зажженной сигареты. Об этом пишет «Вечерняя Казань». Однако сам водитель эту гипотезу не подтвердил.

Возгорание было быстро потушено проезжавшими мимо автомобилистами. Машина выгорела полностью, ее поврежденный каркас эвакуировали.

В Москве перед въездом в Лефортовский тоннель загорелась машина
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Фото:DtOperativno / Telegram

В ноябре 2024 года на западе Москвы произошел инцидент с участием автомобиля BMW X5, который загорелся прямо на ходу. Происшествие случилось в районе дома № 8 по улице Ивана Франко и привело к перекрытию движения в сторону области.

Водитель и пассажир автомобиля успели покинуть транспортное средство. Один из свидетелей попытался потушить пламя с помощью огнетушителя, но огонь охватил машину слишком быстро.

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Набережные Челны Geely взрыв
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