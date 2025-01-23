Астрономы сняли на видео «редкий и жутковатый» выброс плазмы с Солнца
На кадры попал выброс плазмы с поверхности Солнца. Его сняли ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
На коротком видео видно, как с Солнца идет выброс темного вещества, которое потом рассеивается около звезды. Астрономы описали это явление как «очень редкое, красивое и даже немного жутковатое». Там указали, что в центре диска Солнца сформировалась «призрачная структура выраженного черного цвета», которая потом рассеялась в космическом пространстве.
Этот выброс был значительно крупнее Земли — ее ученые представили на видео для наглядности масштаба явления (планета видна внизу кадров — там есть небольшая голубая точка).
О составе выброса у ученых данных нет. Там только указали, что черный цвет может вызвать нейтральный водород.
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